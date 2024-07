JD1TV: Cachorro liga fogão durante a madrugada e incendeia casa

Brenda Leitte, com Reuters

O inesperado aconteceu: um cachorro colocou fogo na casa, acidentalmente. No último dia 26 de junho, o Corpo de Bombeiros de Colorados Springs, no Estados Unidos, foi acionado para apagar um incêndio no endereço Rushmore Drive durante a madrugada.

Segundo as autoridades, o cachorro da família ativou acidentalmente o fogão, fazendo com que os itens deixados na cozinha pegassem fogo.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o proprietário conseguiu apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros. Ele foi hospitalizado por precaução devido à inalação de fumaça, mas ninguém ficou ferido. O cãozinho conseguiu fugir das chamas e também não se machucou.

Imagens de segurança da casa comprovaram que a causa do incêndio tratou-se de um acidente. O incidente ativou um alerta de alta temperatura no Apple HomePod da família, que conseguiu acordar rápido e evitar uma possível tragédia. Assista:

