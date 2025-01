JD1TV: Cafeteria retrô no Centro da Capital conquista o público com nostalgia

A cafeteria Café & Cia está localizada na região central de Campo Grande e vem chamando a atenção por sua proposta singular: transportar os clientes para o passado.

Decorado com objetos de décadas passadas, o estabelecimento de Vanderson Silva oferece uma experiência nostálgica tanto para aqueles que viveram essas épocas quanto para os curiosos que nunca tiveram contato com elas.

“A ideia foi despretensiosa no início, mas as pessoas começaram a se encantar e isso me motivou a continuar investindo”, disse.

O acervo da cafeteria é fruto de compras e doações acumuladas ao longo do tempo. “Muita coisa foi doada por pessoas que se emocionaram com a proposta. Cada item aqui tem uma história, e isso enriquece ainda mais o ambiente,” comentou Vanderson.

A ambientação retrô é complementada por um menu que prioriza o preparo artesanal, com todos os produtos feitos na chapa para garantir o frescor e sabor.

A escolha de abrir uma cafeteria, segundo Vanderson, está relacionada à sua paixão por café e à vontade de criar um espaço acolhedor e acessível.

“Eu sempre me senti deslocado em cafeterias mais glamourosas, como se não pertencesse àquele lugar. Queria oferecer um ambiente onde qualquer pessoa pudesse vir, tomar um bom café e se sentir à vontade,” explicou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também