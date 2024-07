JD1TV: Caramelo é flagrado 'pegando' ônibus na Capital e viraliza

Você já andou de ônibus com ar-condicionado em Campo Grande? Pois um cachorro caramelo já! Um vídeo do animal sentadinho em um dos assentos do transporte coletivo viralizou nas redes sociais recentemente.

Nas imagens, é possível ver o caramelo sentado ao lado de um passageiro, bem pleno, durante a viagem. Na legenda do vídeo diz que se trata de um ônibus que fazia a linha 089 - T. Guaicurus Expresso.

Na legenda diz: "até o sr. Caramelo foi pagar umas contas no centro", brincou. Veja:

JD1 Notícias

