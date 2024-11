JD1TV: Cobra é resgatada por bombeiro em área de chamas no Pantanal de MS

Uma cobra venenosa que estava em área de chamas na região do Pantanal, foi resgatada por um bombeiro no Parque do Rio Negro, entre as cidades de Aquidauana e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Nas imagens, é possível ver os brigadistas jogando água em uma boca-de-sapo e soltando em um local seguro.

O caso aconteceu nessa sexta-feira (1°), durante uma ação contra incêndios em áreas devastadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso o uso de sopradores e abafadores no combate.

Conforme o registro, a cobra apareceu rastejando pelas cinzas e, em seguida, um dos bombeiros socorre o réptil e outro joga água no animal, com intuito de resfriar a pele. Após isso, ela foi solta. Veja:

JD1 Notícias

