JD1TV: Homem é morto a tiros durante show da cantora Lauana Prado

O soldado Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, atirou e matou o técnico de operações florestais Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, de 29 anos, cerca de meia hora após o início do show da cantora sertaneja Lauana Prado, na madrugada deste sábado (31), em Marília, interior paulista.

O policial militar estava de folga e disparou a arma ao menos quatro vezes, como é possível ouvir em vídeos feitos por testemunhas que estão circulando nas redes sociais. Os tiros assustaram a cantora, que interrompeu o show e correu para se proteger. A multidão que acompanhava a apresentação também se apavorou.

As circunstâncias e motivação para o PM sacar a arma e atirar são apuradas pela Polícia Civil.

Cantora falou sobre o assunto nas redes sociais

A cantora Lauana Prado publicou um vídeo nas redes sociais onde lamentou a morte de um fã durante uma briga no show de rodeio em Marília, em São Paulo.

"No meio do show, estava ocorrendo tudo muito bem e a gente foi surpreendido por uma pessoa com uma arma. Infelizmente, matou uma pessoa e atingiu outras, um episódio lamentável," disse.

