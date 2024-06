JD1TV: Marina Ruy Barbosa e amigas ficam 'cara a cara' com onça-pintada no Pantanal

A atriz Marina Ruy Barbosa está viajando no Pantanal, na região de Miranda, em Mato Grosso do Sul, junto com um grupo de amigas para conhecer as belezas naturais do bioma. Nas redes sociais, a modelo compartilhou o momento em que ficou "cara a cara" com uma onça-pintada durante um safari noturno.

Hospedadas em um hotel de luxono Pantanal, a atriz vem compartilhando vídeos do safari e de cervos, bem como animais típicos do bioma.

No vídeo em questão, é possível ver o momento em que a onça sai da mata em direção a pista. O animal olha para o veículo e segue caminhando tranquilamente e entra no mato. Veja:



Maior felino das Américas, a onça-pintada é um animal que chama atenção por onde passa. No vídeo o animal aparece com uma espécie de colar, o acessório é para o monitoramento do felino, fiscalizado pela ONG (Organização não governamental) Onçafari.

