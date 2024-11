Mega Park chega no Bosque dos Ipês no feriadão do dia 15 de novembro

Depois do Grande sucesso na Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mega Park chega ao Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, com inauguração marcada para o dia 15 de novembro. O parque promete ser o novo ponto de encontro para famílias e amigos, proporcionando diversão e lazer para todas as idades, numa experiência única e cheia de adrenalina.

Com uma variedade incrível de brinquedos e atrações, incluindo roda-gigante, montanha-russa com loop, barco viking, evolution e kamikaze, o gigante em diversões estará localizado no estacionamento do acesso A do Shopping Bosque dos Ipês, no 1º piso.

Os ingressos já estão à venda pela internet e os clientes que optarem pela compra antecipada terão desconto no valor do passaporte. Para celebrar a temporada e a chegada na Cidade Morena, o operador fará uma grande ação de lançamento com preço promocional do ingresso.

Passaportes promocionais e horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira o parque irá funcionar das 18h às 22h. E para a inauguração TODOS PAGAM MEIA, ou seja, todos os passaportes darão direito à meia entrada e estarão disponíveis no valor de R$60. A promoção será por tempo limitado.

Aos sábados, domingos e feriados, o parque irá funcionar das 15h às 22h, com duas sessões. A primeira será das 15h às 18h, com passaporte promocional a R$60 e para a segunda sessão, das 19h às 22h, R$70.

Os horários podem ser modificados a qualquer momento, sem aviso prévio, assim como os valores e a promoção, que ficam sujeitos à alteração, de acordo com a direção do parque. Serão aceitos pagamentos em cartão de crédito, débito e pix.

Promoção on-line

Nas compras realizadas pelo site, todos os ingressos adquiridos antecipadamente terão desconto no valor de R$10.

Gratuidade

O Mega Park oferece gratuidade para pessoas com deficiência (PCD) e para aquelas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) com acompanhante pagante. Crianças menores de 3 anos não pagam. Para ter acesso ao benefício, o responsável deve apresentar o documento comprovatório na bilheteria no momento da aquisição do passaporte do acompanhante.

O regulamento completo para as regras de uso do parque, classificação de cada atração e outras informações estarão disponíveis para consulta na bilheteria do parque e nas reds sociais.

