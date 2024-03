Mês da mulher: maquiadora cria projeto para elevar autoestima de mulheres 'guerreiras'

O mês da mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher comemorado anualmente no dia 8 de março, está sendo especial este não. Fazendo algo diferente, a maquiadora Pamela Alves resolveu deixar essa data marcada para sempre para algumas mulheres. Para enaltecer a força feminina, a profissional presenteou mulheres 'guerreiras' com um "dia da beleza", fazendo a diferença na vida delas. Ao JD1, Pamela contou sobre o projeto.

"Eu queria fazer dessa data ainda mais especial para mulheres com histórias de superação. Então usei do meu trabalho para proporcionar isso a elas. Primeiro postei no Instagram a ideia, e perguntei se meus seguidores conheciam alguma mulher com uma história de vida marcante, que estivesse precisando de um momento de beleza para aumentar a autoestima. Afinal, somos mulheres, temos nossas lutas, temos muitas facetas, e as vezes esquecemos do principal: cuidar de nós mesmas", iniciou ela.

Várias histórias foram contadas para a maquiadora, que escolheu duas delas. "As histórias me impactaram muito, é sobre vivências, desafios, e muitas dificuldades que cabem a elas, mas isso tudo me deu ainda mais motivação para realizar esse projeto de deixa-las ainda mais lindas", pontuou.

As 'princesas' escolhidas foram Elaine Mendonça e Sabrina Crivelli. Cada uma com sua história de vida, mas ambas com o mesmo lema: nunca desistir.

"Elas ganharam maquiagem, um tratamento no cabelo, fizeram as sobrancelhas, e ainda ganharam um look para se sentirem ainda mais empoderadas. Além da tarde cheia de conversas e boas risadas que tivemos juntas. Mas tudo isso foi só um mimo perto do elas merecem de verdade. Eu, juntamente das demais profissionais que toparam esse projeto, estamos felizes de poder realizar esse trabalho social, e ver no final que valeu a pena, o sorriso delas já era outro. Com certeza faremos outras vezes, pode parecer pouco, mas faz a diferença na vida de alguém", finalizou a profissional.

Elaine, 40 anos

Emocionada com o resultado, a agente de saúde disse que o dia ficará marcado para sempre em sua memória. "Eu amei demais tudo. Minha autoestima é outra. O atendimento e os serviços prestados por elas foi tudo maravilhoso e esplêndido. É algo que levarei comigo, essa atenção e cuidado", disse Elaine Mendonça, de 40 anos.

Sabrina, 32 anos

Se sentido poderosa e acreditando mais em si, Sabrina Crivelli agradeceu ao projeto. "Estou me sentindo maravilhosa, e essa sensação é tão boa. A gente passa por tantos desafios na vida, e um momento como esse faz a gente se sentir especial. Eu amei esse projeto, e tenho certeza que, assim como eu, outras mulheres irão se sentir especiais", afirmou a atendente, de 32 anos.

As histórias de vida e os resultados das transformações estão no perfil da maquiadora. Assista:

