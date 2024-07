Mês de julho é a vez das Festas Julinas; confira a programação da Capital

Agora é a vez das Festas Julinas, que acontecem no mês de julho. Confira a programação dos 'arraiás" em Campo Grande!

Capivara Caipira - O bloco tradicional de Campo Grande, Capivara Blasé, terá uma edição especial “caipira”. Neste edição, terá bebida especial e touro mecânico! As atrações musicais ficarão por conta do grupo Sampri e o Tapioca Forró. Será nesta sexta-feira (5), das 18h30 às 23h, no gramado da Esplanada Ferroviária.

Arraiá da CUFA - Em sua primeira edição, a festa promete uma noite repleta de música, comidas típicas e muita diversão, na sede da instituição. Também terão barracas, organizadas pelos moradores da região. A entrada é gratuita. No sábado (6), às 19h, na Rua Livino Godoy, 710.

Arraial da Lienca - O Arraial da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande vai ter arrasta pé, quadrilha, bebidas típicas e muito samba. As escolas de samba também vão ter suas próprias barracas típicas na festa! Será neste sábado (6), a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal, localizado na Av. Fábio Zahran, 316. Entrada é gratuita.

9ª Festa de São Bento - O "arraiá" do Santuário Nossa Senhora da Abadia terá música ao vivo, comidas típicas e muito mais. Será no sábado (6) e domingo (7), a partir das 18h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia, localizado na Av. Afonso Pena, 7120.

'Arraiá' da São José - O "arraiá" da Paróquia São José também prepara muita música e comidas típicas. No sábado (6), a partir das 18h, na Paróquia São José, localizada na Rua Pedro Celestino, 1446.

Arraiá Coopharádio - A Feira do Coopharádio será com tema de Festa Junina, comida típica, música, dança, apresentações culturais e artesanato. Está marcado para este sábado (6), a partir das 17h, na Praça V.

Festa Julina da OAB/MS - O evento será aberto ao público, e a entrada será um litro de leite que será doado para a Casa da Criança Peniel. A festa terá espaço kids para as crianças, barracas com comidas típicas, atração musical e estacionamento gratuito. A festa promete muita diversão e solidariedade. O evento também está marcado para este sábado (6), a partir das 18h, na Avenida Mato Grosso, 4700.

Arraiá na Comunidade Nossa Senhora Aparecida - No Nova Lima, a festa pretende uma noite de muita alegria, devoção e comidas típicas. Será neste sábado (6), às 18h30, na Marques Herval, 372.

Festa Julina dos Arautos do Evangelho de Campo Grande - No Rita Vieira, a tradicional Festa Julina dos Arautos terá comidas típicas, brincadeiras, fazendinha, show de prêmios e muito mais. No sábado (6) e domingo (7), a partir das 17h, na Rua Rotterdam, 540.

'Arraiá' do Borogodó - A feira vai trazer o tema especial de arraial, com diversidade gastronômica, arte, lazer, e apresentações culturais. Neste sábado (7), das 9h às 15h, na Praça Coophafé.

Festa Julina Flamboyant - Será a vez da praça do Bairro Tiradentes receber a tradicional Festa Julina, com direito a barraquinhas, comida típica e muita alegria. Na quinta-feira (10), das 16h às 22h, na Praça Flamboyant (a praça está localizada próximo a Delegacia do Garras, na Avenida João Arinos).

Arraiá na Jacy e Feirinha Social do Bazar Resgates (edição especial) - A festa acontece na pracinha do bairro, com direito a muita comida típica, música boa e quadrilha. A entrada é gratuita. Na sexta-feira (12), das 17h às 21h, na Rua Brigadeiro Tobias, 1966.

Festa Julina do El Montés - Vai ter comidas típicas, jogos, quadrilha improvisada e muito mais. O local ensina modalidades Bouldering e Esportiva, como escalada. Quem quiser praticar no dia da festa, deve pagar para se aventurar. No sábado (13), das 18h às 22h, na Rua Barão de Melgaço, 444.

Arraiá dos Jornalistas e Padeiros de MS - Realizado pelo Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul, a festa terá comidas típicas, churrasco, doces, quentão, bar, barraca do beijo, música, com o sanfoneiro Beto e Bingo com prêmios especiais, incluindo uma leitoa. O ingresso custa R$ 5 e crianças de até cinco anos, não pagam. No sábado (13), às 18h, na Avenida Júlio de Castilho, 468.

Associação Juliano Varela - Prepare seu traje típico para festejar muito no que promete ser o arraiá mais inclusivo de Mato Grosso do Sul. A festa terá direito a muita música, dança e comidas típicas. A entrada é gratuita. No domingo (14), das 11h às 20h, na Avenida Marquês de Pombal, 2220.

Arraiá Bloco Forrozeiros MS - Com muita comida típica e muito forró, o evento contará com as atrações: Forrodiando, Dj Todi e Ipê de Serra. A festa acontecerá no sábado (20), a partir das 18h, no Vinny’s Club CG, localizado na Rua da Pátria, 2550. Entrada: os ingressos já estão no 2º lote por R$ 30.

Arraiá do Centro Espírita Emmanuel - O Centro convida a todos para uma festança cheia de alegria com apresentação musical, arroz carreteiro, espetinho, pastel, milho verde, doces, bolos e muito mais. No sábado (20), a partir das 18h, na Rua dos Ferroviários, 1180.

Arraiá do Tiãozinho - Na Comunidade São Sebastião, a festa terá comidas típicas e show de prêmios. Mais informações é pelo telefone (67) 99295-1322. No sábado (20), às 19h, na Aldeia Água Bonita.

