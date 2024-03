Nem só de glamour e sucesso vive a Boiadeira. Bombada nas plataformas de streaming e consolidada como uma das cantoras mais ouvidas do país, Ana Castela, de apenas 20 anos, tem lidado com os desafios da fama.

A Sul-mato-grossense veio a público recentemente contar que esses desafios quase a fizeram desistir da carreira. “Não [tô acostumada com a fama]. Tô a mesma coisa. Choro quando tenho que chorar, eu volto e paro com a terapia. Só que assim, eu tenho uma cabeça, isso Deus me deu mesmo, muito forte”, iniciou a boiadeira em depoimento à coluna Lucas Pasin, do Splash UOL.

“Acho que Deus me quis nesse mundo, porque as pessoas são muito ruins e era para eu ter desistido há muito tempo. Se tivesse desistido, eu não estaria aqui onde estou hoje. É Deus, família e a cabeça muito forte para estar aqui. A gente aprende a lidar com certas coisas”, desabafou a cantora.

Ela também se declarou agradecida pelo público infantil que a acompanha. “É tão legal ver tanta criança do lado da gente. Quando comecei, eu nunca na vida achei que a criança ia ser o meu público. É legal ver que a criança, a mãe e o pai gosta da gente. Eu tenho tudo que eu queria já”, comemorou.

