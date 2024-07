Nikolas Ferreira estará em Campo Grande para conferência "Desperte e Governe"

Um movimento de jovens, que destacam coletivamente valores cristãos e conservadores, é a definição do 'Juntos por MS'. A primeira conferência do projeto "Desperte e Governe - Manifesto" acontecerá neste sábado (3), com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira.

Recebendo também demais figuras influentes da direita brasileira, como o influenciador digital Maicon Sulivan, o advogado e analista político Marco Antônio Costa, e o vereador por São Paulo e diretor-presidente do Instituto Akashi, Henrique Krigner, o evento será realizado no Ondara Palace, às 15h.

A estimativa de público é de até 2 mil pessoas. Haverá palestras sobre temas como família, religião, educação, mídia, cidadania e política. O objetivo da conferência é fomentar o surgimento e afirmação de lideranças jovens do meio conservador.

De acordo com a organizadora do evento e presidente do grupo Juntos MS, Cassy Monteiro, o evento será voltado para aqueles que tem o desejo de aprender mais sobre política, em especial a juventude cristã. "Nós acreditamos que é tempo da juventude se posicionar em todas as esferas de influência. E pensando nisso estamos trazendo jovens que fazem a diferença neste tempo, para que possam estar inspirando os jovens a se posicionarem também e buscarem conhecimento, além de fazerem a diferença, principalmente, na área política", ressaltou.

Ela fundou a entidade há 3 anos em Mato Grosso do Sul. Também palestrante no dia, Cassy tem 25 anos, é psicóloga e pós-graduanda em Gestão Pública pela PUC-PR, sendo um dos destaques da juventude cristã no Estado.

Ingressos

Os ingresso já estão no 2° e 3° lote, que custam R$ 45 e R$ 139 respectivamente. As compras podem ser feitas pela plataforma Tiketo, sendo sujeita a aquisição a taxas administrativas.

A realização do evento é de responsabilidade da Agência Vox.

Serviço

Evento: Lançamento do Movimento “Desperte e Governe – O Manifesto”;

Data: 03/08/2024 – sábado;

Horário: 15h;

Local: Ondara Palace - Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1464;

Mais informações pelo (67) 99347-3677 ou no Instagram @juntos.ms

