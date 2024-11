"O Embaixador Classic": Gusttavo Lima fará show em Campo Grande em fevereiro

Respeita o Embaixador, bebê! O cantor sertanejo Gusttavo Lima já tem show agendado para 2025 em Mato Grosso do Sul. Os fãs do artista já podem se preparar para a compra dos ingressos, que começará no próximo dia 6 de dezembro. O evento será em Campo Grande.

Conforme divulgado pela Dut’s Entretenimento, organizadora do show na Capital, o “O Embaixador Classic” acontecerá no dia 8 de fevereiro, no Parque Laucídio Coelho.

O diferencial da vez é que Gusttavo Lima estará acompanhado de uma orquestra para performar suas músicas.

Até o momento os valores ainda não foram divulgados.

