Olimpíadas: Augusto Akio é bronze no skate park nos jogos de Paris 2024

Augusto Akio é medalhista de bronze no skate park. Na final da categoria nas Olimpíadas de Paris 2024, o Japinha cravou a última volta e faturou a medalha, com 91.85, nesta quarta-feira (7), na Arena La Concorde. Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, terminou em quarto lugar, muito próximo do pódio, com 91.65. E Luigi Cini foi o sétimo, com 76.89.

O australiano Keegan Palmer conquistou o bicampeonato olímpico, tirando 93.11 na primeira volta. O americano Tom Schaar levou a prata, com 92.23 na segunda rodada.

Augusto Akio melhorou seu desempenho em relação à eliminatória. Da oitava posição com o 88.98 mais cedo, o paranaense de 23 anos pulou para o bronze com o 91.85. Isso depois de ter tirado 2.66 e 81.34 nas voltas anteriores.

Pedro Barros, por sua vez, por pouco não conseguiu sua segunda medalha olímpica.

A final

Oito atletas participaram da final, aqueles com o melhor desempenho nas eliminatórias. Também na sessão decisiva, cada um teve três voltas, e apenas a melhor nota foi levada em consideração.

Como ficaram nas últimas colocações dentre os classificados da eliminatória, os brasileiros foram os primeiros em cada volta. Na primeira descida, Augusto Akio errou a primeira manobra (2.66), Luigi Cini caiu ao tentar um flip 540º (19.70), e Pedro Barros também com um heelflip (22.10). Penúltimo na lista, Tom Schaar foi o primeiro a completar os 45 segundos (90.11). Keegan Palmer foi melhor e tirou 93.11.

Augusto Akio caprichou na segunda rodada e a queda no fim da volta não o impediu de tirar 81.34. Luigi Cini caiu na primeira manobra (2.36). E Pedro Barros voou pela pista a ponto de fazer 86.41.

Os brasileiros foram para a última tentativa todos fora do pódio - a linha da medalha era o 91.17 de Tate Carew. Mostrando criatividade, Augusto Akio enfileirou manobras, como o flip 360° no pudim, acertou onde havia errado na descida anterior, e tirou 91.85, entrando na zona do pódio.

Luigi Cini fez uma grande terceira volta, até errar na última manobra, o que lhe tirou qualquer chance de medalha (76.89). Pedro Barros impôs muita velocidade e altura, se esforçou para se manter em pé, foi ovacionado com belas manobras e tirou 91.65, bem colado em Augusto Akio, mas também fora do pódio.

Tate Carew e Alex Sorgente sofreram quedas na sequência, o que decretou o bronze para o Japinha.

Confira o resultado final do skate park masculino:

Keegan Palmer (Austrália) - 93.11

Tom Schaar (Estados Unidos) - 92.23

Augusto Akio (Brasil) - 91.85

Pedro Barros (Brasil) - 91.65

Tate Carew (Estados Unidos) - 91.17

Alex Sorgente (Itália) - 84.26

Luigi Cini (Brasil) - 76.89

Keefer Wilson (Austrália) - 58.36

