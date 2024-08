Onça-pintada é resgatada com as patas queimadas no Pantanal de MS

Uma onça-pintada fêmea foi resgatada nessa quinta-feira (15), em estado crítico, ao ser encontrada com queimaduras de segundo grau nas patas devido as queimadas do Pantanal de Miranda (MS). O animal se feriu ao tentar fugir das chamas.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), o resgate aconteceu em uma área rural, localizada a 40 km de Miranda. Devido a gravidade dos ferimentos, o animal precisou ser sedado e foi encaminhado para o CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

Conforme os veterinários, a onça apresentava lacerações em algumas partes do corpo e várias queimaduras nas patas dianteiras e traseiras. O animal está passando por exames e análises mais detalhadas para a recuperação.

O resgate foi uma ação conjunta da PMA, com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e do Gretap (Grupo de Resgate e Tratamento de Animais Silvestres).

Hospital Veterinário Ayty

A onça está no Hospital Veterinário Ayty, localizado dentro do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande. Ali ela será tratada com pomadas especiais para queimaduras e até com o uso de ozônio, até que estejam curados os ferimentos, que se concentram nas quatro patas.

Com idade estimada em 2 anos, a onça recebeu o nome Miranda em homenagem ao município pantaneiro onde foi avistada e resgatada. Toda a operação somou praticamente 26 horas de trabalho – se iniciou às 12h50 de quarta-feira (14), sendo que às 9h46 dessa quinta-feira (15), ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no Pantanal. O resgate foi realizado pela equipe do Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também