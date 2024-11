Papai Noel dos Correios: Carreata de Luz chega neste sábado na Capital

Para celebrar os 35 anos da campanha "Papai Noel dos Correios", uma 'Carreata de Luz' percorrerá todas as capitais do Brasil, e a vez de Campo Grande será neste sábado (16). A carreata passará pelas principais ruas do centro da Capital, a partir das 18h30.

A ação é uma forma de agradecer à sociedade por, ao longo de mais de três décadas, tirar milhares de sonhos do papel e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha em mais um ano.

Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas. Para este ano, a campanha quer superar esta meta.

Papai Noel dos Correios

Segundo os Correios, a meta para este ano é superar 10 mil cartas em Mato Grosso do Sul. No ano passado, o Estado recebeu quase 10 mil cartinhas e Campo Grande teve 7,7 mil.

Ainda segundo a agência, na Capital Sul-mato-grossense, o projeto recebeu cartas de crianças de 50 instituições, sendo 23 em escolas públicas (regiões carentes) e 27 de instituições sociais.

As adoções podem ser realizadas até dia 13 de dezembro. Confira os locais abaixo:

Casa do Papai Noel, na Agência Central

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;

Endereço: Avenida Calógeras, 2309, esquina com a rua Dom Aquino.

Agência Rodoviária

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;

Endereço: avenida Vasconcelos Fernandes, 226;

Agência do Shopping Campo Grande

Horário: segunda a sábado;

Endereço: avenida Afonso Pena, 4909;

Além disso, crianças e padrinhos do Estado podem participar pelo site desenvolvido pelos Correios.

