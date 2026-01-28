Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores

Um artigo científico publicado na revista PLoS Biology aponta que o tamanho do pênis exerce influência significativa tanto na atratividade sexual quanto na forma como a competitividade masculina é percebida.

O estudo também indica que esse fator não atua de maneira isolada, mas em conjunto com outras características físicas, como altura e formato do corpo. A pesquisa foi apoiada por órgãos de fomento australianos.

A pesquisa utilizou uma abordagem experimental baseada em modelos tridimensionais gerados por computador. Ao todo, foram criadas 343 figuras masculinas anatomicamente precisas, que variavam sistematicamente em três aspectos:

- tamanho do pênis flácido, entre 5 e 13 centímetros;

- altura, variando de 163 a 187 centímetros;

- formato corporal, medido pela proporção entre ombros e quadris, indo de um corpo em formato de pera até o formato em “V”.

Mais de 800 pessoas participaram do estudo, entre homens e mulheres recrutados em universidades australianas. Para a análise final, os pesquisadores consideraram apenas os participantes que se autodeclararam heterossexuais.

As avaliações ocorreram em dois ambientes distintos. Parte dos participantes analisou as figuras presencialmente, por meio de animações em tamanho real projetadas em tela, enquanto outro grupo realizou as avaliações de forma online, com as imagens em escala reduzida.

No experimento, as mulheres avaliaram a atratividade sexual das figuras masculinas em uma escala que variava de 1 (nada atraente) a 7 (muito atraente). Já os homens avaliaram outros homens sob dois critérios: o quanto aquele indivíduo seria atraente para as mulheres — o que indicaria potencial de ciúmes ou competição — e a percepção da capacidade de luta do suposto rival.

Os resultados mostram que tamanho do pênis, altura e formato corporal influenciam de forma significativa tanto a atratividade quanto a percepção de dominância. No entanto, os pesquisadores destacam que esses fatores interagem entre si, não funcionando de maneira independente.

Entre as mulheres, os homens considerados mais atraentes foram aqueles mais altos, com ombros largos e corpo em formato de “V”, além de pênis maiores. O estudo aponta que o formato corporal foi o fator de maior peso nas avaliações, seguido pela altura e, posteriormente, pelo tamanho do pênis.

Na avaliação masculina, os participantes classificaram rivais com pênis maiores como mais atraentes para as mulheres e também como indivíduos com maior capacidade de luta.

Segundo os pesquisadores, um pênis flácido maior pode funcionar como um “sinal de confiança” ou como um possível marcador biológico associado à testosterona, o que poderia gerar intimidação em outros homens.

A pesquisa também destaca que o pênis humano é excepcionalmente grande em comparação ao de outros primatas. Essa comparação sustenta a hipótese de que o pênis humano não atua apenas como órgão reprodutivo, mas também como um “ornamento sexual”, resultado de pressões evolutivas específicas ao longo da evolução da espécie humana.

Em conclusão, o estudo reforça que o tamanho do pênis é um fator determinante nas percepções sociais e sexuais analisadas, mas que seu impacto está diretamente relacionado à combinação com outras características físicas.

