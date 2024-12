Preparados? Cidade do Natal estreia no dia 13 em Campo Grande

Está chegando! A montagem da decoração natalina na Avenida Afonso Pena, Rua 14 de Julho e na 'Cidade Morena' estão a todo vapor. Isso porque a data de estreia para programação de Natal na Cidade Morena é no dia 13 de dezembro.

Assim como todo ano, a Cidade do Natal e a região central devem contar com programação diária para a criançada e as famílias até o fim do mês. A programação oficial com as atrações ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura da Capital já confirmou que terá atrações culturais com shows regionais, Praça de Alimentação, Carrossel, Área Kids e a tradicional Casa do Papai Noel.

Também está previsto um show infantil nacional na Cidade do Natal no dia 14 de dezembro, mas a atração segue em suspense.

Além do centro da Cidade, a iluminação de Natal deve contemplar alguns pontos nas sete regiões da Capital, como praças.

