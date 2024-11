Programa 'Médicos do Pantanal' leva atendimento para pessoas em região isolada

O Pantanal concentra uma enorme biodiversidade com milhares de espécies de animais e plantas, e é nesse cenário que o homem pantaneiro se insere de forma natural e integrada. No entanto, as grandes distâncias e os caminhos que se tornam intransitáveis em algumas épocas do ano, impõem desafios à saúde e à integridade dessa gente.

Diante disso, a expedição Alma Pantaneira é uma incrível jornada nesse cenário. Liderada pelo Instituro Alma Pantaneira - Médicos do Pantanal, a expedição enfrenta desafios nas vastas distâncias e trilhas intransitáveis da região. O programa realiza cerca de 3 mil atendimentos médicos e odontológicos anualmente, além de distribuir toneladas de suprimentos nas regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Veterinários também participam, tratando animais domésticos e conduzindo pesquisas médicas e antropológicas para resgatar o folclore pantaneiro. Essa jornada não só testa a resistência e a valentia dos envolvidos, mas também é um ato de solidariedade.

A ação é uma viagem pelo coração do Brasil que leva assistência médica, odontológica, veterinária e sanitária para um povo que vive isolado pelas distâncias e desafios dos caminhos pantaneiros.

Confira o roteiro do mês de novembro 2024:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também