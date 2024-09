Projeto da Capital pede ajuda para realizar Dia das Crianças no Tijuca II

O Projeto Mão Amiga, idealizado por moradores do bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, precisa de ajuda para realizar uma ação no Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A festa pretende atender cerca de 400 crianças da região, e por isso pede ajuda com doações de comida, doces e brinquedos para a criançada.

Levando alegria para os pequenos há 2 anos, o projeto busca realizar eventos em todas as datas comemorativas. Segundo Luiz Fernando, um dos organizadoras, a iniciativa tem como objetivo evitar que as crianças passem por vulnerabilidades na rua.

"Damos o nosso melhor para poder proporcionar momentos como esse, no Dia das Crianças", disse ele.

Doações

Doces, brinquedos, descartáveis... são alguns dos itens da lista que o projeto precisa. Veja:

20 pacotes de bala;

20 pacotes de pirulito;

20 pacotes de chiclete;

10 pacotes de pipoca (50 unidades);

15 fardos de refrigerante;

700 pães de cachorro quente;

1.000 copos;

2 caixas de peito de frango;

5 pacotes de arroz de 5 kg;

5 litros de óleo;

500 picolés;

800 brinquedos;

4 pula-pula;

1 piscina de bolinha;

1 tobogã;

5 fardos de salsicha;

2 fardos de creme de leite;

500 pratinhos;

15 jogos de cadeira;

10 pacotes de batata palha.

As doações precisam ser entregues até o dia 10 de outubro.

Aqueles que quiserem ajudar podem entrar em contato pelo número (67) 99301-7160.

O evento será aberto à comunidade, no dia 12 de outubro, na Rua Acauá com a Rua Javaés, no Jardim Tijuca, a partir das 8h da manhã.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também