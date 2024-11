Projeto Giro Inclusivo mobiliza ciclistas para doarem sangue neste sábado

O Projeto Giro Inclusivo estará em ação neste sábado (30), no Hemosul. Isso porque haverá campanha de doação de sangue, das 7h às 17h, em Campo Grande.

Com o intuito de aumentar o estoque de sangue da rede, o projeto teve a ideia de mobilizar os ciclistas da Capital para ajudar nessa causa.

"Nós fizemos uma parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e o Hemosul, já pensando no mês de dezembro, que é quando aumenta o número de acidentes de trânsito e, consequentemente, também aumenta os acidentes com os ciclistas. Diante disso, é de extrema importância ter bolsas de sangue no estoque. Para isso, estamos fazendo essa campanha e tentando chamar os doadores e ciclistas para fazer parte desse momento", detalhou Carol Xavier, do Projeto Giro Inclusivo.

Ao longo do dia, enquanto doadores fazem a boa ação do lado de dentro do Hemosul, do lado de fora atividades também acontecerão. "Nós estaremos com tendas no estacionamento, onde vamos colocar as bolsas, rolos fixos e rolos de equilíbrio para os ciclistas pedalarem. Só vamos parar de pedalar quando o último doador terminar de doar", destacou.

No local também haverá frutas e degustação do café Três Corações. "Vamos estar fazendo esse evento tentando mobilizar as pessoas com um pouco de descontração e união entre os ciclistas", finalizou.

