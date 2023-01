Provou e gostou: após experimentar tereré, Cauã posta tomando o 'verde' de novo

E tem como não gostar do nosso tereré? Praticamente impossível! Após toda a repercussão do artista global em ter provado o queridinho do MS, Cauã Reymond postou no fim da tarde desta segunda-feira (30) tomando mais uma vez o 'verde'.

Acompanhado da atriz Bárbara Reis e toda uma equipe da TV Globo, os atores estão no Estado para a gravação da próxima novela das 21h (20h em MS).

Os globais estão se hospedando na pequena cidade de Deodápolis, no sul de Mato Grosso do Sul, palco da trama intitulada ‘Terra Vermelha’ e que está prevista para estrear já no mês de maio deste ano, substituindo a que está no ar atualmente, ‘Travessia’.

Com o galã de novela no interior do Estado, é claro que muitos fãs estão ligados nas redes socias do artista, e nós também!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também