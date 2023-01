JD1TV: 'Muito gostoso': Cauã Reymond experimenta tereré e aprova bebida do MS

Cauã Reymond é um sucesso por onde passa e não foi diferente em terras sul-mato-grossenses. No domingo (29), o ator desembarcou para dar início as gravações da nova novela da Rede Globo, 'Terra Vermelha', e aproveitou para conversar com algumas pessoas e experimentar a nossa bebida típica, o tereré.

Nas redes sociais, o global gravou os momentos em que esteve ao lado de populares, sem identificar a cidade, e recebeu a bebida com direito a dicas de como montar, servir e até tomar.

Quando experimentou pela primeira vez o tereré, de cara aprovou. "Muito gostoso", disse em stories gravado de dentro do carro.

Quem também deu suas caras em solo sul-mato-grossense foi a atriz Bárbara Reis, a qual é uma das protagonistas da novela, assim como o global. Ambos publicaram suas aventuras nas redes sociais.

O elenco deve contar, além de Cauã e Bárbara, com atores como Gloria Pires, Fernanda Montenegro e Tony Ramos, em mais uma novela do renomado Walcyr Carrasco. Em agosto, o escritor esteve em Dourados e confirmou que a nova novela, ‘Terra Vermelha’, teve como inspiração o município. As gravações devem acontecer em Deodápolis.

Segundo ele, o local lembrou bastante de sua infância na maior cidade do interior sul-mato-grossense, quando visitava um tio dele, dono de uma propriedade rural.

Durante a vinda para Dourados, o autor passou por uma cooperativa voltada ao agronegócio. Conforme relatado, a novela será de tema atual e se encaixa em um cenário que se fundem a tecnologia agrária com grandes plantações.

