Cauã Reymond desembarca em MS para gravar nova novela

O ator Cauã Reymond desembarcou em Mato Grosso do Sul neste domingo (29) para dar início as gravações da nova novela da Rede Globo, 'Terra Vermelha'. Porém, ele não deu pistas de qual cidade foi a escolhida para 'pousar'.

Quem também deu suas caras em solo sul-mato-grossense foi a atriz Bárbara Reis, a qual é uma das protagonistas da novela, assim como o global. Ambos publicaram suas aventuras nas redes sociais.

O elenco deve contar, além de Cauã, com atores como Gloria Pires, Fernanda Montenegro e Tony Ramos, em mais uma novela do renomado escritor Walcyr Carrasco.

Em agosto, Carrasco esteve em Dourados e confirmou que a nova novela, ‘Terra Vermelha’, teve como inspiração o município. As gravações devem acontecer em Deodápolis.

Segundo ele, o local lembrou bastante de sua infância na maior cidade do interior sul-mato-grossense, quando visitava um tio dele, dono de uma propriedade rural.

Durante a vinda para Dourados, o autor passou por uma cooperativa voltada ao agronegócio. Conforme relatado, a novela será de tema atual e se encaixa em um cenário que se fundem a tecnologia agrária com grandes plantações.

