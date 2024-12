Sem chaminé! Bioparque inova e Papai Noel nada pelo aquário

Em Campo Grande a coisa é diferente. Enquanto em outros lugares do mundo o Papai Noel desce pela chaminé - como de costume - na Capital de Mato Grosso do Sul o 'bom velhinho' entra em cena nadando pelos aquários do Bioparque Pantanal.

O maio complexo de água doce do mundo receber 160 crianças de instituições carentes da Cidade nesta segunda-feira (9), e em clima de Natal o Papai Noel apareceu por lá, nadando entre os peixes.

Confira o momento:

Your browser does not support HTML5 video.

