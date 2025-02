Shopping Campo Grande recebe doações de material escolar para vítimas de abuso

No momento da vida em que mais precisam de atenção e carinho, muitas crianças e adolescentes têm que enfrentar feridas dolorosas, como a do abuso sexual, que gera traumas para toda a vida. Pensando nisso e para que as pessoas ajudem a fazer a diferença na vida dessas crianças e jovens, entidades praticam trabalho de apoio e incentivam o estudo por meio de doações de materiais escolares.

Com o intuito de proporcionar oportunidade de recomeço, entidades desenvolvem importante trabalho de apoio, como o Nova Transforma, que acolhe 50 vítimas com atividades de integração social e entre elas está o apoio educacional.

De acordo com dados do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), divulgados em agosto de 2024, o Brasil registrou 164,2 mil estupros de crianças e adolescentes até 19 anos, entre 2021 e 2023, o equivalente a um ataque a cada oito minutos.

A iniciativa foi escolhida pelo Shopping Campo Grande para ser contemplada pela campanha ‘Volta às Aulas’, onde clientes e lojistas podem doar materiais escolares para serem encaminhados a entidades assistenciais. “Nosso objetivo é disseminar a cultura do bem e o projeto Nova Transforma realiza um trabalho essencial para a sociedade, ao acolher e ressocializar crianças e adolescentes que já sofreram tanto. Sabemos que muitas são oriundas de famílias carentes e fornecer material escolar adequado é uma maneira de estimular o recomeço delas por meio da educação, uma ferramenta transformadora. Ficamos felizes em fazer parte dessa corrente do bem”, afirma a gerente de Marketing Gabriella Alves.

Como doar?

São aceitos preferencialmente lápis (preto e de cor), borracha, apontador, cadernos, canetas e canetinhas novos e mochilas e estojos novos ou usados, desde que em bom estado de conservação.

As doações podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, no posto de coleta localizado no 2° piso (próximo à escada rolante da Riachuelo).

A campanha ‘Volta às Aulas’ é uma iniciativa da ALLOS, administradora do Shopping Campo Grande, com o objetivo de promover a transformação social por meio da educação.

Desde o início da campanha, em 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 55 mil itens escolares para instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da companhia. Na edição de 2024, foram doados mais de 13 mil itens, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes.

Nova Transforma

O Nova Transforma existe desde 2011 e atualmente atende 50 crianças e adolescentes em processo de tratamento, recebendo atendimento psicológico e social. Para elas, o suporte e incentivo à educação é essencial, como detalha a coordenadora Viviane Vaz.

“O acesso a materiais escolares é essencial para garantir que essas crianças e adolescentes possam se reintegrar e se desenvolver no ambiente escolar, o que é um passo crucial para a reconstrução de suas vidas. A iniciativa do Shopping Campo Grande fortalece o trabalho realizado por projetos como o Nova, garantindo que a rede de proteção e acolhimento tenha mais recursos para atender às necessidades dos sobreviventes. A campanha vai além da simples doação de materiais; ela representa um ato de cuidado, esperança e fortalecimento do futuro dessas crianças e adolescentes, incentivando-os a superar os traumas vividos e construir um novo capítulo de suas vidas”, relata a psicanalista.

Informações sobre o Projeto Nova no Instagram @projetonova

