Sul-mato-grossense viraliza com 'petição' para mudar nome de MS para 'Pantanal'

É verdade que os Sul-mato-grossenses não aguentam mais corrigir as pessoas falando "é Mato Grosso do Suuul!". No entanto, mudar o nome do Estado não era uma solução, até alguns dias atrás. Recentemente, viralizou um vídeo do produtor cultural João Mazini falando sobre o assunto. Decidido a não deixar a discussão sobre a possibilidade de alteração ser esquecida, o jovem levou seu lema de vida para as redes sociais e ganhou apoio até de famosos.

Quem é de MS sabe bem que polêmicas envolvendo a escolha do nome do Estado não são de hoje. No vídeo, publicado no Instagram e no TikTok, Mazini comenta sobre como “Mato Grosso do Sul” é um nome que flopou.

Na sugestão do produtor, "Pantanal" seria um nome mais memorável para o Estado, e talvez ajudaria a resolver o constante esquecimento de pessoas de fora, que insistem em falar o nome errado. “Isso é algo que eu falo há muito tempo. A gente precisa mudar o nome de Mato Grosso do Sul para Pantanal”, começou ele.

Sul-mato-grossense, João Mazini argumenta que uma de suas principais defesas para a alteração envolve a questão da identidade. “Nosso Estado é novo, foi criado na década de 1970 e, em cima da hora, fizeram isso de colocar o nome do 'Sul'. Acho que esse nome esconde nossa identidade, quem a gente é”.

Para o produtor, as características que vêm junto com a ideia de 'Pantanal' é o que realmente falam sobre o povo de MS. “Fala sobre nossas belezas naturais, os povos indígenas, nossa culinária. Pantanal é um nome que diz isso, muito mais do que Mato Grosso do Sul”, defendeu.

Entre os comentários gerais, muita gente concordou com João e até repercutiu entre alguns famosos, como a atriz Samara Felippo e o músico Pedro Serrano do Atitude 67, de MS. "Meu pantaneiro gato!!! Apoio sempre! Onde assino???" comentou a atriz na publicação. "Não mudando o DDD tá ótimo KKK", pediu o cantor.

Mato Grosso dando 'pitaco'

Já outras pessoas, principalmente do estado de Mato Grosso, não gostaram nada da ideia de MS adotar o nome Pantanal. “O Pantanal está dividido nos dois estados, em Mato Grosso também tem uma grande parte”, comentou um dos usuários, revoltado.

Com as respostas "na ponta da língua", Mazini não titubeou ao defender a ideia inicial. “O rio Tocantins corre em Goiás e no Tocantins. O Amazonas no Amazonas e no Pará. Eles só emprestam o nome. Será que seria um problema mesmo?”.

Não é novidade

Em 2011, MS já abordava sobre o assunto, que não é novidade, embora muitos não lembram. À época, a ideia da mudança do nome ganhava força, com a proposta 'Estado do Pantanal', sugestão do governador da época, Zeca do PT. Contudo, a ideia não seguiu em frente.

Agora, decidido a levar a discussão ainda a diante, João Mazini narra que muitas pessoas sugeriram que a ideia volte para a Assembleia. “As pessoas falaram em fazer um abaixo assinado e eu fiz, para depois tentar convencer os deputados”.

No documento diz que "o Estado de Mato Grosso do Sul ainda é jovem, dá tempo de corrgirmos o erro que foi a escolhe de seu nome. Todos nós que nascemos ou moramos em MS, sentimos na pele o apagamento da nossa identidade. 'Do Sul', continuamos a corrigir eternamente". Aqueles que quiserem participar, clique aqui.

