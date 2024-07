Torcedor fanático? Argentino tatua tornozelo inchado de Messi e viraliza

O bicampeonato da Argentina na Copa América, conquistado no último fim de semana contra a Colômbia, vai demorar a sair da cabeça dos torcedores. Para um a conquista mereceu ser eternizada na pele, com uma tatuagem para lá de inusitada. O torcedor homenageou até o machucado do Messi.

Em post no Instagram, uma publicação mostra a 'tattoo' feita por um torcedor na região da panturrilha. No desenho, aparece Marito, roupeiro que está com a seleção da Argentina há mais de 25 anos. Ele está levantando o troféu em cima do tornozelo inchado de Lionel Messi.

O craque argentino torceu o tornozelo na final da Copa América, e precisou ser substituído. A imagem do inchaço do tornozelo do camisa 10 chamou a atenção do mundo. Por conta da torção, Messi deve ficar fora de ação por cerca de um mês. De acordo com o Inter Miami, clube da MLS em que o argentino atua, o craque sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo.

Veja a tatuagem:

Com Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também