Um ano sem Danilo Costa: legado profissional e humano segue presente

Há um ano, o jornalismo sul-mato-grossense perdia uma grande referência: Danilo Costa, fundador do JD1 Notícias e do Jornal de Domingo. Danilo partiu deixando não apenas um portal consolidado, mas uma história construída de dedicação diária à notícia.

A Missa de 1º ano de falecimento com celebração eucarística em memória de Danilo Costa ocorre nesta terça-feira (24) às 19h, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na Av. Horishima,1.233, Carandá Bosque.

História

Criador do JD1, Danilo acreditava na força da informação responsável e no papel transformador do jornalismo. Foi ele quem estruturou os primeiros passos do veículo, definiu sua identidade editorial e construiu, ao longo do tempo, uma equipe unida pelo compromisso com a verdade e pelo respeito ao leitor.

Mesmo após um ano de sua partida, é possível perceber sua influência em cada decisão editorial, em cada apuração cuidadosa e em cada publicação responsável. O portal que ele idealizou continua ativo, firme e fiel aos valores que ele ajudou a consolidar.

Para a equipe, Danilo foi mais do que um chefe, foi um professor, um profissional que deu oportunidades e, acima de tudo, uma pessoa humilde para reconhecer seus erros e perpetuar seu legado.

“Danilo foi mais que um chefe. Foi um líder que ensinou, cobrou, incentivou e acreditou. Deixou um legado que continua sendo perpetuado diariamente dentro desta redação. Seguimos trabalhando com os princípios que ele nos transmitiu, honrando a história que ele começou a escrever”, destaca a equipe de redação do jornal.

Neste um ano, a saudade permanece. Mas permanece também o compromisso de dar continuidade ao projeto que ele sonhou e construiu com tanto empenho.

