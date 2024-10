Usuários do X dizem que saúde mental melhorou após bloqueio no Brasil

Um levantamento realizado pela Broadminded, unidade de pesquisa da Sherlock Communications, revelou que um em cada três usuários do X, antigo Twitter, dizem ter percebido uma melhora na saúde mental após o bloqueio da plataforma no Brasil.

No total, foram ouvidas 1.405 pessoas de diferentes regiões do país, com 74% afirmando que já utilizou ou ainda utiliza a plataforma do bilionário Elon Musk, bloqueada desde 30 de agosto no Brasil.

Ainda segundo a pesquisa, a percepção negativa sobre a plataforma já estava aumentando antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que levou ao bloqueio, com quase um quinto dos entrevistados que utilizavam a plataforma afirmando que já haviam diminuído o uso devido ao conteúdo desagradável.

Desses usuários, 51% afirmou que utilizavam a plataforma com frequência, com 38% adotando uma rede social alternativa, sendo o Threads (22%) e o Bluesky (15%) as principais opções.

Apesar dos usuários afirmarem uma melhora na saúde mental, 76% dos usuários voltariam para a plataforma caso a suspensão seja revertida, enquanto 15% afirmam que não retornarão para o X.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também