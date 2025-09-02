Menu
Comportamento

Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor

Apresentação da 'Boiadeira' de MS acontece na 2ª edição da Expogenética, no dia 08 de novembro

02 setembro 2025 - 16h48

A patricinha virou boiadeira! O Santo Show, responsável pelo show da Expogenética MS - maior evento de exposição agropecuária da raça nelore em Mato Grosso do Sul, liberou nesta terça-feira (2) as vendas para o show da Ana Castela, que acontece dia 08 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Os valores do primeiro lote está a partir de R$ 35,00 (meia entrada) para a Pista Arena. Já o camarote está a partir de R$ 90,00 (meia entrada). No Frontstage é a partir de R$ 70,00. Já para o Bistrô, o valor é de R$ 1.200,00. Vale ressaltar que na compra dos ingressos pela internet, é inclusa uma taxa do site.  Confira os valores no site e garante seu ingresso. 

Além disso, a Expogenética MS traz novidades para o público em sua segunda edição com a gravação do DVD da dupla Kaio & Gabriel, que contará com a participação de parceiros de sucesso, embora os artistas tenham evitado revelar detalhes das participações. Evento também contará com os shows de Eduardo Costa e Jads e Jadson. 

