Whindersson Nunes liga para o CVV e conta experiÃªncia: "muito libertador"

O ator e humorista piauiense Whindersson Nunes publicou em suas redes sociais nessa quinta-feira (23), que ligou para o 188, o número do CVV (Centro de Valorização da Vida) e conversou com uma das voluntárias, o que lhe deixou muito emocionado.

Na publicação ele incentiva as pessoas a fazerem o mesmo, caso precisem. O CVV é uma associação civil formada por voluntários que conversam, de forma anônima, ajudando pessoas em dificuldade emocional. Saiba mais sobre o serviço.

“Liguei no cvv hoje, foi muito legal uma moça bacana com uma voz calma conversou comigo, chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador, se você precisar de ajuda, ligue 188”, disse o piauiense.

A postagem foi feita na rede social Twitter e já teve mais de 4,5 milhões de visualizações e quase 56 mil curtidas. Em um post seguinte, Whindersson fala sobre a importância em sua vida da cachorra Regina que, segundo ele, já está com idade avançada.

“Regina é muito meu apoio emocional, eu vejo ela ficando velhinha, subindo as escadas devagar me dói demais, não sei o que fazer quando não tiver mais minha companheirinha”, contou.

Depressão

Whindersson já divulgou que sofreu de depressão. Em diversas entrevistas e no lançamento do seu livro em 2021, ele falou sobre sua vida e quando se sentia triste.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV)

Associação civil sem fins lucrativos, formada por voluntários treinados para conversar com pessoas que procuram ajuda e apoio emocional, atuando na prevenção do suicídio.

A conversa acontece sob sigilo total tanto pelo telefone, no número 188, e-mail e chat todos os dias durante 24 horas pelo site.

Interessados também podem procurar a sede do CVV funciona das 0h às 14h e está localizada na Rua Desembargador Freitas, número 1599, no Centro de Teresina.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também