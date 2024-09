Da Globo para o MS! Atriz Leona Cavalli visita Bioparque Pantanal

Dia de passeio no Bioparque! A atriz Leona Cavalli, conhecida por atuar em novelas da Globo, acompanhada das atrizes Gleicyelli Novato, Cat Dantas, da assistente de direção Bruna Christofoletti e o preparador de elenco, Diego da Silva Farias, estiveram em Campo Grande, na tarde dessa quarta-feira (12), visitando o o Bioparque Pantanal.

As artistas estão no Estado para a gravação do filme “Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas” e segue para Três Lagoas, na região leste do Estado. Acompanhados por guia, conheceram a diversidade de animais do maior aquário de água doce do mundo.

Além disso, estiveram no MIBio (Museu Interativo da Biodiversidade), um espaço dentro do Bioparque que contempla tecnologia e educação ambiental. Também puderam ver de perto as principais espécies de peixes do local, como Jaú, pintado, dourado e cachara. Mas quem chamou mesmo a atenção foi a famosa sucuri Gaby Amarantos.

“Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas”

O filme retrata os desafios enfrentados por uma família atípica — neste caso, a depressão da mãe Layla e as dificuldades do pai Jorge e da criança Ida em manterem a família unida. Devido a sua depressão, Layla abandonou a família por 9 meses — não sabemos exatamente o porquê nem em quais circunstâncias — e, quando retorna, não é imediatamente aceita pela filha Ida — que está no espectro autista e não entende o motivo da partida da mãe.

A adolescente Ida desenvolve uma rejeição à cor vermelha, que associa à ausência da figura materna, e essa ausência acaba interferindo até em sua rotina alimentar: Ida se nega a comer qualquer coisa que seja vermelha, o que pode trazer graves consequências a sua nutrição. Acompanhamos a reintegração da mãe Layla à família e sua luta para vencer a depressão e aprender a lidar com o transtorno do espectro autista da filha. Com a ajuda do pai, Jorge, Ida acaba por ensinar uma grande lição à mãe. Layla, por fim, dá a maior prova do amor materno.

O curta será destinado a festivais internacionais e nacionais, à TV paga e ao streaming, além de instituições que lutam para trazer clareza sobre os temas depressão e Transtorno do Espectro Autista, como a PRO D TEA, que compartilharão gratuitamente o filme entre si e com seus membros — que, por sua vez, compartilharão com amigos e familiares.

