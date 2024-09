Boninho deixa a Globo depois de 40 anos; veja como ficará o BBB

A Globo anunciou nesta sexta-feira (13), que Boninho deixa a emissora no fim deste ano. Rodrigo Dourado assume a direção dos reality shows.

Boninho decidiu seguir como criador de forma independente após conversas com a Globo. A emissora "iniciou conversas" com o diretor sobre uma nova parceria como talento artístico, com quadros, participações em programas e desenvolvimento de novos projetos, mas Boninho optou seguir de forma independente.

Neste período de transição, Boninho conclui a entrega de Estrela da Casa e ainda dirigirá o especial de fim de ano de Roberto Carlos. No fim do ano, encerrará o contrato com a Globo em comum acordo.

Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como BBB e Estrela da Casa, assumirá o comando dos realities da empresa. Ele foi diretor geral do BBB por seis anos, até o BBB 21, e é diretor artístico do programa há cinco.

