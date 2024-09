Mini Luanete: Luan Santana e Jade Magalhães esperam uma menina; assista

Momento especial para o 'gurizinho de Jaraguari'! Nessa quarta-feira (19), Luan Santana e Jade Magalhães compartilharam com os fãs e seguidores o momento da revelação do sexo do bebê que esperam. Os pais de primeira viagem estão à espera de uma menina. Uma mini Luanete!

No registro, que começa em preto e branco, o cantor aparece ao lado da amada vestindo roupas brancas e com venda nos olhos. Na frente dos dois, um pouco de tinta, que eles usam para colorir um ao outro. Em seguida, eles tiram o tapa-olhos e fazem a descoberta. Fofos!

O anúncio da gravidez de Jade aconteceu em julho, depois de algumas especulações. Ela e Luan, que tiveram um relacionamento de 13 anos, estavam separados desde 2020, e reataram este ano, logo a influenciadora engravidou.

Assista ao momento da revelação do sexo do bebê de Luan Santana e Jade Magalhães:

