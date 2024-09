Policiais Militares do Estado receberam primeira capacitação para atendimento a idosos

Policiais Militares de Mato Grosso do Sul receberam, pela primeira vez desde a divisão do Estado, em 1977, capacitação para atendimento e abordagem às pessoas idosas.

Com o tema “Envelhecer é legal”, a Secretaria de Estado da Cidadania qualificou 500 alunos soldados na última quinta-feira (12), no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (Cefap), em Campo Grande.

A iniciativa vem da parceria entre as Secretarias de Estado da Cidadania e de Justiça e Segurança Pública, que visam construir um protocolo de procedimento operacional padrão pensado especificamente para atender às pessoas idosas.

As aulas foram ministradas pela subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa. A convite da Subsecretaria, também participaram da aula representantes do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI).

Os 500 soldados foram divididos em duas turmas. Além das questões de envelhecimento humano, a capacitação trouxe os dados que mostram que no Estado, a população mais velha ultrapassou, pela primeira vez, a mais jovem, e hoje representa 15,6% dos habitantes sul-mato-grossenses.

Para o comandante do Cefap, o tenente coronel Robson Roberto Lopes Ramos, a capacitação foi o primeiro passo para instruir os policiais militares quanto à importância de um tratamento diferenciado, assegurando os direitos fundamentais dos cidadãos de todo Mato Grosso do Sul.

"Diariamente, o 190 recebe ligações diversas, desde idosos andando na rua desorientados ou vítimas de violência familiar. Percebemos que é um público que já possui algumas limitações físicas, bem como alguns com problemas relacionados à mente, e muitas vezes o servidor público pode não conseguir identificá-las”, disse o coronel.

