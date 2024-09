A Praça é Nossa em MS! Carlos Alberto de Nóbrega visita Bioparque Pantanal

O apresentador de televisão e humorista, Carlos Alberto de Nóbrega, conhecido pelo programa 'A Praça É Nossa", fez uma visita ilustre ao Bioparque Pantanal na tarde desta sexta-feira (13). Acompanhado da esposa, a médica Renata de Nóbrega, ele fez um tour no maior aquário de água doce do mundo.

Segundo revelado por eles, o motivo da visita na Capital Sul-mato-grossense é por motivos de trabalho da esposa do apresentador. Conforme divulgado, a médica vai atuar na Santa Casa de Campo Grande.

Veja fotos do passeio do casal no Bioparque Pantanal:

JD1 Notícias

