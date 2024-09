Gato preto não dá azar: cuidado com seu bichano nesta 'sexta-feira 13'

Como diz o ditado "gato preto dá azar só para quem não tem um em casa", e é isso mesmo! Os gatos são seres fascinantes e cada um tem seu jeitinho único de ser. Porém, no caso do gato preto, as pessoas ainda o associam com o 'azar', principalmente como no dia de hoje: a famosa sexta-feira 13.

Infelizmente, esses animais ainda sofrem muito preconceito. Símbolo do Halloween e associado a bruxas e feitiços, há diversas superstições em torno do gato preto, principalmente em relação à má sorte.

Muita gente ainda acredita na crença de que cruzar com um gato preto em uma 'sexta-feira 13' é um sinal de azar. Inclusive, muitos felinos - e até cães - de pelagem preta sofrem maus-tratos e perseguições até nos dias atuais.

Os gatos pretos são vítimas daqueles que acreditam que torturá-los ou matá-los, até em rituais supostamente religiosos, pode trazer proteção ou “coisas boas” para suas vidas.

Por essa razão, é preciso levar informações de qualidade a todos para que essa situação mude.

Então, durante a sexta-feira treze seu gato preto precisa ser protegido:

- A tela para gatos em casa vai evitar fugas no dia a dia, principalmente na sexta-feira 13;

- A adoção de gato é um gesto de amor, mas evite doar gatinhos pretos nos dias de sexta-feira treze. Eles podem ser utilizados em rituais de maus-tratos;

- Se encontrar um gato preto perdido ou abandonado, leve-o para um lugar seguro;

- Se vir qualquer sinal suspeito envolvendo gatos pretos, tente resgatá-lo ou acione as autoridades.

Assim como todos os outros, o gato preto precisa ser amado!

