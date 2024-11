Artistas levam espetáculo (En)casulo para alunos da rede pública de MS

Explorando as profundezas da ansiedade por meio da arte do movimento, as artistas Isabela Lucas Pantarotto, Isadora Lucas Pantarotto e Lais Ferreira apresentaram o espetáculo '(En)casulo' para cerca de 700 alunos de escolas estaduais nos últimos meses.

Ao todo, foram realizadas 10 apresentações do espetáculo para alunos da Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira (Rio Negro/MS), da E. E José Alves Ribeiro (Rochedo/MS), da E.E. José Barbosa Rodrigues (Campo Grande/MS) e da E.E. Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Campo Grande/MS). E, como contrapartida social, o projeto realizou uma apresentação para os alunos dos cursos de Licenciatura em Dança e Licenciatura em Teatro da UEMS.

A última apresentação de '(En)casulo' será nesta sexta-feira (8), às 14h, para os alunos da Casa de Ensaio.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS, com apoio do Estúdio de Dança Beatriz de Almeida e da Arado Cultural.

Nas profundezas da ansiedade

'(En)casulo' é uma peça de dança contemporânea que explora as profundezas da ansiedade por meio da arte do movimento, oferecendo uma reflexão poderosa sobre os desafios emocionais da vida moderna. O espetáculo mergulha no tema da ansiedade por meio de uma linguagem coreográfica audaciosa e emotiva.

O título da obra, que combina a ideia de ´enredamento´ com o conceito de ´casulo´, simboliza a dualidade entre a sensação de aprisionamento e o desejo de transformação. A coreografia utiliza uma mistura de movimentos fluidos e desconexos para ilustrar o conflito interno e o processo de metamorfose pessoal, refletindo as tensões e o anseio de libertação que caracterizam a experiência da ansiedade.

Com uma abordagem inovadora e uma interpretação profunda, '(En)casulo' oferece uma visão introspectiva e impactante sobre a ansiedade, convidando os espectadores a confrontarem suas próprias inquietações e a buscar momentos de alívio e clareza. A peça é uma experiência transformadora que ressoa profundamente em todos que a assistem. O espetáculo é uma criação da coreógrafa Isabela Pantarotto, com o auxílio das intérpretes criadoras Isadora Pantarotto e Lais Ferreira.

