Biblioteca Municipal realiza "Férias Literárias" com contação de histórias e oficinas

O mês de julho chegou, e com ele a pausa escolar. E para os pais que desejam dar às crianças férias divertidas, lúdicas e literárias, a Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos tem uma sugestão.

Dos dias 23 a 26 de julho, das 8h às 11h30, crianças de 6 a 10 poderão participar das “Férias na Biblioteca: Férias Literárias”, que serão realizadas na biblioteca, localizado na Rua Joel Dibo, na Vila Carvalho, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur).

Dentro da programação está contação das histórias “Monstro das Cores” e “Criação do Povo Terena”. E oficinas sensorial, de slime, estamparia e iconografia terena, além de torta na cara e desfile literário.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Para mais informações, o contato 99283-2285 (Marley) está disponível.

