Campo Grande inaugura primeira Casa de Cultura nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), Campo Grande ganhará a sua primeira Casa de Cultura, que estará localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2.270, no prédio Mello e Cáceres.

Um novo centro cultural dedicado a diversas linguagens artísticas, que contará com estrutura para oferecer suporte aos artistas da Capital, com o objetivo de promover e valorizar a cultura regional, proporcionar um ambiente de exposição, capacitação e desenvolvimento para os artistas da cidade.

O local terá salas para oficinas artísticas, ensaios musicais e teatrais, além de uma galeria de artes visuais. Também estarão disponíveis espaços de atendimento ao artista, café cultural, sala de turismo, anfiteatro para palestras e mostras de audiovisual, além de uma área dedicada ao artesanato regional. O pátio externo será utilizado para apresentações ao ar livre, ampliando as opções de programação cultural.

A inauguração acontece nesta quinta-feira, no endereço acima, a partir das 18h30.

