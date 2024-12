Com carrossel natalino, O Boticário estará presente na Cidade do Natal este ano

Em clima de celebração e encanto, O Boticário é um dos patrocinadores da Cidade Natal este ano, em Campo Grande. Realizado nos altos da Avenida Afonso Pena de 13 a 31 de dezembro, o evento já é tradição para os Campo-grandenses. A novidade da vez será o carrossel natalino, que promete encantar a criançada.

O carrossel natalino com um pórtico, criando um cenário instagramável para quem passar pelo local, também contará com distribuição de brindes com cadastro no Clube Viva na entrada, sem restrição de idade. Além de reforçar cada vez mais o laço com os visitantes e proporcionar experiências especiais, a ativação inspira o carinho no ato de presentear nesta época do ano.

A Cidade do Natal funcionará todos os dias a partir das 17h30. O evento contará atrações culturais com os shows regionais, praça de Alimentação, Área Kids, City Tour Natalino e a tradicional Casa do Papai Noel.

