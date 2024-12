Com programação especial, Cidade do Natal começa nesta sexta-feira (13)

A Cidade do Natal começa nesta sexta-feira (13), na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. As atividades terão início às 19h, em um espaço preparado para encantar o público com atrações como a Casa do Papai Noel, Presépio, Praça de Alimentação, Carrossel, entre outras atrações, funcionando diariamente até o dia 31 de dezembro.

Além de proporcionar momentos de magia e diversão, o local também será um ponto gastronômico com uma grande variedade de pratos a preços acessíveis. A tão aguardada Parada Natalina, com a presença da Família Rena, vai integrar a programação a partir deste sábado, 14 de dezembro, levando toda a alegria e magia ao público que os aguarda com ansiedade.

No dia da abertura, os visitantes terão a oportunidade de prestigiar a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorrerá as ruas de Campo Grande, chegando aos altos da Avenida Afonso Pena. Ainda na noite de sexta-feira (13), o público poderá conferir apresentações musicais, como o show do Bella Dona Trio, seguido pela banda Filhos do Livres.

No sábado, 14, a programação traz, além da tradicional Parada Natalina, um show especial com a dupla Patati Patatá, com início previsto para as 20h. Já no domingo, 15, a animação fica por conta da dupla sertaneja Talles e Rafael, que sobe ao palco às 19h30.

Praça de Alimentação

Os visitantes poderão saborear um cardápio variado e acessível, com itens a partir de 6 reais. Entre as opções disponíveis:cupim soleado com mandioca, picanha na chapa com mandioca, batata frita, pastéis, combos de comida janponesa, tamakis variados, pokes, espetinhos, sorvete e pudim, entre outros itens, incluindo opções veganas.

Para quem prefere lanches, as opções incluem: Burger tradicional (pão, carne, queijo, bacon e molho), hot-dog simples, Sanduíche Mercadão, Choripan e Pizzas individuais.

Entre a variedade de restaurantes participantes estão: Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes, Tera Sushi, Época, Arroba, Batata no Cone, Comper, Big Festas, Pastel Noel, Pé de Vitamina e Moriá.

City Tour de Natal

Outra atração imperdível é o tradicional City Tour de Natal, que terá saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro, exceto nos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o veículo estará na programação do Natal nos Bairros.

Confira a programação cultural:



16/12 – Segunda-feira

Coral das Hosanas – 19h30;

17/12 – Terça-feira

Coral Canto em Campo – 19h;

18/12 – Quarta-feira

Edenis Music Inspiration;

Otávio Neto – 19h30;

19/12 – Quinta-feira

Coral e Orquestra Adoração (IEADMS);

Maestro Paulo Silva – 19h;

20/12 – Sexta-feira

Haywana – 19h30;

21/12 – Sábado

Dany Cristinne – 19h30;

22/12 – Domingo

Voz Mece – 19h30;

23/12 – Segunda-feira

Coro Psiu (UFMS) – 19h;

Coro Segunda Igreja Batista – 20h;

25/12 – Quarta-feira

Erik Espíndola – 19h30;

27/12 – Sexta-feira

Max Henrique – 19h30;

28/12 – Sábado

Sampri – 19h30;

29/12 – Domingo

Frequência Zero – 19h30;

31/12 – Terça-feira

Daran Junior – 20h30;

DJ BWM – 22h30.

