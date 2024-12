Corais se apresentam na Cidade do Natal nesta quinta-feira

A programação da Cidade do Natal, nos Altos da Avenida Afonso Pena, terá música nesta quinta-feira (26).

Diversos corais e projetos se apresentarão a partir das 19h30. Entre as atrações confirmadas estão o Coral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Instituto Sol do Pantanal e a Banda Tambor Lata.

Como em todas as noites, a Parada Natalina será realizada às 21h, com a participação da Família Rena e personagens temáticos.

A Cidade do Natal conta também com a Casa do Papai Noel, onde os visitantes podem vivenciar o encanto natalino. Além disso, o público pode aproveitar a Área Kids, que inclui escorregadores, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e veículos elétricos para passeio.

O carrossel, em parceria com O Boticário, é um dos destaques para os pequenos, proporcionando momentos inesquecíveis.

A praça de alimentação da Cidade do Natal oferece diversas opções gastronômicas a preços acessíveis, com pratos que valorizam os sabores regionais. Os visitantes também podem conferir os trabalhos de artesãos locais, que expõem peças temáticas para o público.

Com entrada gratuita, a Cidade do Natal funciona diariamente a partir das 17h30, até o dia 31 de dezembro.

Confira a programação dos próximos dias:

26/12 - Corais e Banda Tambor Lata – 19h30 / Parada Natalina – 21h

27/12 - Max Henrique – 19h30 / Parada Natalina – 21h

28/12 - Sampri – 19h30 / Parada Natalina – 21h

29/12 - Frequência Zero – 19h30 / Parada Natalina – 21h

31/12 - Daran Junior – 20h30 / DJ BWM – 22h30/ Parada Natalina – 20h

