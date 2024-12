Dimitri Pellz quebra 'silêncio' de quase 11 anos e volta aos palcos na Capital

Sábado (21) é dia de rock com a banda Dimitri Pellz, que após quase 11 anos de ‘silêncio’ está de volta aos palcos e tem show marcado no Bar Vexame, em Campo Grande, com participações especiais.

Além de Dimitri Pellz, que também comemorará o lançamento da banda nos streamings, a noite contará com Parkers, Alquimistas e Link Off, garantindo uma mistura de estilos musicais para todos.

O show acontece a partir das 20h da noite de sábado no Bar Vexame, na Avenida Calógeras nº 3100, em Campo Grande.

