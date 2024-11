Domingo tem Samba da Concha e último dia de homenagem a Manoel de Barros

Mais um fim de semana está chegando ao fim com programações para os campo-grandenses se divertirem. Este domingo (17) será animado por eventos culturais que relembram a história e raízes sul-mato-grossenses. Confira:

Som da Concha - O duo Vozmecê lança o novo álbum "Tropicapolca", que promete ser uma imersão na diversidade cultural e nas vivências sociais de Mato Grosso do Sul. Depois, se apresenta a MC Anarandà, com "Kunã kuera em rima (Mulheres em Rima)", que combina ancestralidade e rap.

O evento será a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita.

Manoel de Barros - Evento aconteceu durante todo o fim de semana e termina neste domingo. Ele celebra a vida do poeta Manoel de Barros, que morreu há dez anos. E terminará com sarau com microfone aberto.

Será a partir das 18h, na Rua 13 de Junho, nº 2392. Entrada é gratuita.

