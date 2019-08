Esplanada Cultural tem início nesta sexta-feira

Saiba Mais Cultura Marcos e Belluti abrem o Festival do Sobá, em Campo Grande

Programado para acontecer no mesmo período que o 14º edição do Festival do Sobá e o Festival das Orquídeas, começa nesta sexta-feira (9) o Festival Esplanada Cultural. O evento, que conta com investimento da prefeitura municipal, acontecerá até o dia 18 de agosto.

O prefeito Marquinhos Trad acredita no potencial cultural da região histórica. “Poder movimentar aquele trecho que, para a nossa Capital, é tão valioso, retoma os anos de glória daquele espaço que foi responsável pelo desenvolvimento da cidade antes mesmo da divisão do Estado. E ver aquilo repleto de cultura deverá ser, certamente, emocionante”.

A cerimônia de abertura do Esplanada Cultural acontece hoje, às 18h, com apresentação da Banda de Música Municipal Maestro Ulisses Conceição, seguida pelo show “Trajetória da Música do MS” com os músicos Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Os dias 16, 17 e 18 de agosto estão reservados para a gastronomia, com uma programação da personal chef e consultora de gastronomia, renomada internacionalmente, Dedê Cesco.

A Esplanada Cultural conta com programações que ocorrem por toda a Esplanada Ferroviária, espaço que começa na Feira Central e vai até no monumento Maria Fumaça, entre as avenidas Mato Grosso e Calógeras.

Serviço: O Auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHG) está localizado na Avenida Calógeras, 3.000. A Plataforma Cultural fica ao lado, na Avenida Calógeras, 3.015, e a Museologia está localizada na Avenida Calógeras, 3.045. O monumento da Maria Fumaça fica na Mato Grosso com a Avenida Calógeras, em frente ao Hotel Gaspar.

Confira aqui a programação

