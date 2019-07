Marcos e Belluti abrem o Festival do Sobá, em Campo Grande

A dupla sertaneja Marcos e Belutti fará show em Campo Grande na abertura oficial da 14ª edição do Festival do Sobá, que vai ocorrer dia 8 de agosto com entrada gratuita, e contará com presença de autoridades locais.

O público poderá conferir, a partir do dia 4 de agosto, as homenagens aos artistas regionais, que nos últimos anos se apresentaram na Feira Central, abrem as festividades da tradicional feira de Campo Grande.dentre as atrações do festival, haverá o espetáculo “Encontro: Histórias que cantam a Feira Central”.

O festival, promovido pela Feira Central, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, acontece de 8 a 11 de agosto e integra a programação de festividades de 120 anos de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Já o show com The Fevers encerra com chave de ouro a popular atração campo-grandense no dia 11 de agosto, às 21h, também com entrada gratuita.

Programação:

- 04 de agosto: “Encontro: Histórias que cantam a Feira Central”, uma homenagem aos artistas regionais.

- 08 de agosto: abertura oficial do 14º Festival do Sobá às 19h30, com presença de autoridades, apresentações regional e japonesa, a tradicional cerimônia do saquê e show de Marcos e Belutti, com entrada franca.

- Atrações diárias imperdíveis: tradicional Cozinha Show, exposições de orquídeas e flores, artefatos de decoração e bonsai, produtos da Parada Nerd, concurso de Cosplay e apresentações culturais regionais de municípios vizinhos, amigos que fazem parte da rota turística Caminho dos Ipês: Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Corguinho e Taboco.

- Grande novidade: exposição de carro oficial do Rally do Sertões, com sorteios.

- O 14º Festival do Sobá encerra no dia 11 de agosto, com show da banda The Fevers

