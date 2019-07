Centro Cultural oferece 48 vagas gratuitas para curso de Ballet

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, oferecerá 48 vagas para aulas gratuitas de Ballet a partir do dia 30.

As vagas serão distribuídas em seis turmas na unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o projeto “Basseto”.

O Bassetto Ballet é um projeto social que atende 117 crianças entre 3 e 15 anos, com aulas de dança clássica (Ballet), sempre no contraturno escolar.

As inscrições podem ser feitas na recepção do Centro Cultural, a partir do dia 23 das 8h30 às 21h30. A unidade fica na rua 26 de Agosto, 453, em Campo Grande.

Para se matricular, é necessário apresentar cópia do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno e do responsável.

Serão abertas 16 vagas para as crianças com idade entre 3 e 5 anos, com turmas nas terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e nas quartas e sextas-feiras das 14h às 15h.

Para os matriculados de 6 e 8 anos, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras das 10h às 11h e às quartas e sextas-feiras das 16h às 17h, também com 16 vagas.

As crianças com mais de 9 anos terão aulas às terças e quintas-feiras das 8h às 9h, e às quartas e sextas-feiras das 16h às 17h.

As aulas, que acontecerão na Sala Conceição Ferreira, serão ministradas pelos bailarinos Bárbara Martins e João Vitor Rodrigues da Fonseca.

A previsão inicial é que o projeto permaneça em atividade pelo menos até dezembro de 2020.

Algumas crianças sul-mato-grossenses que passaram pelo curso foram admitidas pela maior e melhor escola de dança clássica do mundo, a do Teatro Bolshoi do Brasil, que fica em Joinville (SC).

Para mais informações basta ligar no telefone 3317-1795.

