Prefeitura lança concurso com salários de até 7 mil

A Prefeitura Municipal de Paranaíba lançou nesta quinta-feira (4) o edital do concurso público para provimento de cargos em regime estatutário.

O certame será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, com inscrições que variam de R$42 para cargos de nível alfabetizado à R$80 para os cargos com nível superior.

Às inscrições serão abertas no dia 9 de julho às 10h e encerram no dia 12 de agosto a meia noite.

O candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF.

O concurso terá um total de 190 vagas divididas em várias carreiras dentro da administração municipal, com salários variados entre R$ 1.066,99 e R$ 7.058,54.

Confira o edital completo aqui .

