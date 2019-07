Seleção de nível médio da prefeitura recebe inscrições nesta quarta

A Secretaria Municipal de Educação abre nesta quarta-feira (3) as inscrições para seleção de 200 assistentes educacionais inclusivos, para atendimento aos alunos com deficiência, nas vagas oferecidas pela Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande.

Os profissionais precisam ter nível médio completo, com formação específica no curso de magistério ou normal médio,o profissional oferecerá apoio pedagógico e atuará no contexto da classe do ensino comum promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e em todas as atividades didático pedagógicas escolares. Auxiliará como apoio atendendo às necessidades específicas, os quais são público-alvo da educação especial, matriculados no ensino comum, das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Os selecionados ocuparão a vaga por até 1 ano, com carga horária de 40h semanais e salário de R$ 1.950,00

O processo seletivo simplificado será coordenado e executado por uma comissão composta por membros da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site prefeitura www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 03/07/2019 às 17 horas do dia 04/07/2019.

Deixe seu Comentário

Leia Também